DJI : un nouveau casque FPV Integra et un contrôleur RC Motion 2 pour l'Avata

DJI Integra et RC Motion 2 pour l'Avata

Un casque plus lourd mais avec une batterie intégrée

préparez-vous à découvrir un tout nouveau niveau de vol avec nos derniers produits. DJI Goggles Integra et DJI RC Motion 2 offrent un contrôle et un confort inégalés pour une expérience de vol immersive à la première personne, ce qui rend le pilotage de l'Avata plus facile et plus amusant.

Le casque embarque(un par œil), le tout sans connexion avec un smartphone (mais il n'y aura pas non plus de retransmission vers ce dernier), avec une batterie intégrée au bandeau offrant deux heures d'autonomie et une latence de 30 ms grâce à la technologie DJI O3+. Le contrôleur RC Motion 2 reprend quant à lui la détection de mouvement du modèle précédent et offre un joystick ainsi qu'une gâchette d'accélérateur améliorés pour de meilleures sensations et un contrôle plus précis en vol.(410 contre 290 grammes). Ce dernier, plus coûteux, conserve également l'avantage d'un angle de vision plus important (51° contre 44° pour le nouveau venu). Selon Ferdinand Wolf, directeur de la création chez DJI :. Le pack intégrant ses deux nouveaux éléments ainsi que le drone FPV Avata s'échange quant à. lui contre 1269 euros.