Insta360 Flow : un gimbal avec suivi, trépied et perche intégrés

Insta360 Flow

le stabilisateur de smartphone avec suivi alimenté par l'IA le plus avancé au monde.

Fixation magnétique, perche et montage automatique

Si les optiques stabilisés des smartphones sont de plus en pus performantes, de nombreux utilisateurs se tournent tout de même vers les gimbals de constructeurs spécialisés, comme DJI, Zhiyun, ou Hohem. Insta360 a ses fidèles et entend donc occuper ce marché en proposant aujourd'hui l'Insta360 Flow que le constructeur annonce en toute simplicité comme. Selon le constructeur, la technologie permet de mémoriser le sujet afin de reprendre automatiquement le suivi si ce dernier sort du cadre ou est masquée par un élément pendant quelques instants.L'Insta360 Flow dispose d'une perche pouvant s'étendre sur 215 millimètres, un pratique trépied intégré à la poignée pour les timeplapses et les prises de vue à 360°,, ainsi qu'une fixation via une pince magnétique. L'ensemble se replie afin de prendre moins de place en déplacement. Insta360 met également à profit, tout en profitant des modes FlashCut avec des transitions en rythme avec la musique et des effets, Panorama, TimeShift, Timelapse, et Dolly Zoom. Il sera également envisageable d'ajouter des accessoires, comme un éclairage ou un microphone externe qui seront alimentés par la batterie intégrée.