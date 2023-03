Le lecteur musical Doppler 3 met l'accent sur l'écoute d'albums

Doppler 3 : un mise à jour pensée pour les amateurs d'albums

Doppler est également disponible sur Mac

De nos jours, de nombreux utilisateurs d'audio en streaming écoutent des chansons à l'unité (et de plus en plus d'artistes distribuent leur musique en s'adaptant à ce mode de consommation), oubliant l'intérêt et le plaisir procuré par l'écoute intégrale d'un album, dont la liste de titres a pourtant été mûrement réfléchie par l'artiste afin d'offrir à l'auditeur un cheminement qui ne doit rien au hasard au sein de son œuvre.(il reste possible d'opter pour le mode aléatoire,). Il sera ainsi envisageable de faire un tour par les options afin de créer des listes de lecture par albums (les Collections), et non titre par titre, ce qui permet également d'alléger l'interface en affichant simplement l'album et l'artiste, et non l'intégralité des titres de chaque opus. Cette nouvelle mouture permet également de personnaliser l'écran d'accueil. Pour rappel,. L'App est traduite en français, accueille l'intégration Spotlight pour la recherche, une application CarPlay permettant d'accéder à la bibliothèque et le contrôle de la lecture, ainsi que les requêtes et suggestions via Siri.Le programme nécessite 27,7 Mo d'espace de stockage sur un iPhone/iPod touch sous iOS 15.5 minimum.(7 jours d'essai gratuit). Doppler 2.1.8 pour macOS est d'ores et déjà disponible sur le site de l'éditeur à 30 dollars (une période d'essai de 7 jours est proposée). La version pour macOS n'est pas un portage de l'application mobile mais une version à part entière, qui ne comprend pas encore les nombreux raffinements de la version iOS, mais l'essentiel est là (import depuis de nombreuses sources, classement, différents formats d'affichage et de tri, création de listes de lecture).