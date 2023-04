En attendant l’été, utilisez-vous Apple Fitness+ ?

Alerte au Summer Body !

la saison des allergies commence

Même Apple a cédé à la tentation !

Avis aux lecteurs !

Dans un esprit courrier des lecteurs, vous pouvez nous envoyer, en lien avec Apple bien évidemment :



• une photo d'un lieu atypique, d'une situation insolite

• une photo / descriptif de votre configuration,

• évoquer votre expérience ou quelque chose d'un peu fou,

• dévoiler votre sublime collection personnelle

• et bien d'autres encore, mais toujours en lien avec le monde de Cupertino...



Le printemps est arrivé () etSi tout le monde n’est pas comme Victoria et David Beckham à posséder sa propre salle de gym, la pandémie a bien fait évoluer les choses. Désormais, le segment de la santé et duest fort intéressant -lucratif, donc-pour les firmes techs.D'ailleurs, même Apple y succombe en renouvelant toutes les semaines (ou presque) ses programmes Fitness. On pourra ainsi découvrir un, soit autant d'exercices pour retrouver un ventre plat et musclé (ou du moins s'en approcher).On pourra même se concentrer sur une partie du corps, avec la collectionou bien encore. Pour les plus courageux, Apple a même dans son escarcelle une collection, un programme des plus ambitieux.Enfin,: courir votre premier 10 kilomètres , en n'oubliant pas d'y aller progressivement bien entendu. Suite à cela, n'hésitez pas à faire un tour des collections destinées à la relaxation et à la récupération , entre Yoga et étirements , les collections ne manquent pas.