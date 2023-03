Apple Fitness+ propose de s'entrainer avec Miley Cyrus, Mariah Carey et Shania Twain

Miley Cyrus, Mariah Carey et Shania Twain

Des exercices boostés !

. Rappelons que la série, qui se trouve dans la section Fitness+ de l'app Forme, consacre des séances d'entraînement aux artistes et à leur musique. Ces trois musiciennes rejoignent ainsi une longue liste de groupes ou artistes tels que Imagine Dragons, Mary J. Blige, The Beatles, Lady gaga ou encore Prince.avec, pour débuter, une petite biographie, suivi des exercices à suivre sur une de leurs musiques. Pour l'heure, une seule séance est disponible. Pour Miley Cyrrus, on pourra faire du vélo avec Kym comme entraineur, pour Shania Twain, ce sera du renforcement avec Kyle et, enfin,(yeah !).En complément, en cliquant sur l'exercice souhaité,, à écouter sur Apple Music, ainsi que des entrainements associés pour aller plus loin dans l'effort. Après tout,et concurrencer la firme californienne. Elle a d'ailleurs lancé en France son nouveau programme de sport , le Nike Training Club le 30 décembre 2022 en France.Rappelons que l’à l’achat d’un iPhone, d’une Apple Watch, d’un iPad ou d’une Apple TV, ou bien pour tout nouvel abonnement, on peut bénéficier d’un mois d’essai gratuit. Ensuite, il faudra payer 9,99 €/mois ou 79,99 €/an, avec la possibilité de partager son abonne­ment avec cinq membres de votre famille.