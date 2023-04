A quoi peut servir la Tiger team d’Apple ?

Tim Cook à la tête de la tiger team d'Apple

Un double objectif

D'ailleurs les équipes juridiques ont fort à faire de ce côté-ci.).. Apparemment, ces dernières impliqueraient des centaines d'employés dont le travail consiste à examiner sans relâche la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise -jusqu'aux vis et aux inserts en plastique.L'objectif est bien de s'assurer de la qualité des pièces mais aussi de la fiabilité des fournisseurs, et ainsi de ne pas entacher la renommée des produits à la Pomme. Mais le but est également de: il est plus que nécessaire pour Apple d'avoir un plan B et des fournisseurs suppléants. La firme est désormais plus que consciente de l'erreur de mettre tous ses œufs dans un même panier.