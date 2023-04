Spotify est désormais directement intégré à l'app Strava

Une intégration directe de Spotify dans l'app Strava

ravi de s'associer à un leader mondial comme Spotify pour intégrer de manière transparente la musique et le mouvement sur la plate-forme. Cette nouvelle fonctionnalité renforce encore la position de Strava au centre de la forme physique connectée et continue de démontrer la puissance de la communauté mondiale

Combien ça coute ?

Strava : course, vélo, rando Strava, Inc. Télécharger

Désormais,. Il est même possible d’accéder à ses playlists, ses podcasts ou ses livres audio de manière simplifiée.Le but est bien évidemment de motiver les troupes et de pédaler en rythme ou de bouger davantage ! En effet, n'oublions pas que l'application n'est pas réservée à la petite reine mais qu'Avec cette nouvelle fonctionnalité,. Il se ditL'application est gratuite au téléchargement mais certaines fonctions ne sont disponibles que sur abonnement.L’éditeur a expliqué cette augmentation par le contexte actuel. Malgré un prix resté inchangé pendant de nombreuses années, il se retrouve dans l’obligation de tenir compte des hausses actuelles.