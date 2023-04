A quoi pourrait ressembler l'app Journal Intime de l'iPhone ?

Un premier concept

se sentir mieux

Une app Journal Intime made in Cupertino

Jurassic

Evidemment, il n'aura fallu que quelques jours pour voir apparaître le premier concept de cette possible application.Pour lui, il y voit une, dans laquelle il serait possible d'accéder à des exercices de Méditations (disponibles sur Fitness +) et d'autres astuces pourIl serait possible d'organiser(avec des grosses pastilles de couleur) et bien sûr une synchronisation sur plusieurs appareils via iCloud. Dans son concept, il voit également une app pour Apple Watch. Cette dernière permettrait de signaler quelques comportements (stress par exemple) ou d'accéder à un résumé.Vendredi dernier,évoquait un nouveau projet en cours au sein de la firme californienne , une application qui comporterait unpour les utilisateurs, tout du moins à titre principal. Ce dernier répondrait au petit nom de code deDe cette manière,. Mais il s'agirait bien d'une app destinée à booster certaines fonctions d'Apple, comme le suivi de la santé physique et mentale.On pourrait ainsi faire(par exemple un fait stressant ayant déclenché une insomnie ou des troubles du cycle).