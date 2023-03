Apple TV+ muscle ses contenus sportifs : foot, surf, F1 !

dans les coulisses du Real

Real Madrid: Until The End

Apple surfe sur la vague sportive

Super League: The War for Football

laissant les leaders les plus puissants du jeu pour défendre, ou bouleverser, les traditions du sport

Make or Break

Underrated

The Dynasty

. On rappelle que cette dernière a vu le club remporter de nombreux titres, dont le Championnat d'Espagne (pour la 35e fois) et surtout sa 14e Ligue des champions, établissant là aussi un nouveau record.La série est produite paren association avecet. Les producteurs exécutifs sont David Quintana, Virginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquez et Jorge Cabrera. Les producteurs superviseurs sont François Guerin et Sara Morales., un documentaire où on peut découvrir les acteurs principaux de l’élaboration de la Super League européenne de football, avec ses enjeux, ses espoirs,Dans un autre registre, on notera aussi. Cette deuxième saison a fait ses débuts le vendredi 17 février dernier et met en lumière les champions de la World Surf League Championship Tour, Kelly Slater, Stephanie Gilmore ou encore Filipe Toledo, avec une immersion dans les coulisses alors qu'ils se battent tous pour le titre suprême.Dans le même temps, Apple en profite pour rappeler certains de ces programmes à venir, entièrement dédiés au sport.. Un autre documentaire, mettra en vedette la star des Warriors de la NBA Stephen Curry, et encore, une série documentaire sur les New England Patriots, célèbre franchise de la NFL (foot US).