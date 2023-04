Apple négocie une zone de "non concurrence" autour de ses Apple Store en Inde

Une exclu Apple !

le concédant ne donnera pas de licence, de sous-licence, de bail, de sous-location ou tout autre arrangement que ce soit , ni contractera avec aucune des marques désignées comme "marques en conflit" pour occuper un espace pour la création de magasins de détail pour la vente au détail, la publicité, la vente, l'offre, l'affichage et le marchand

Les 22 heureux élus figurant sur cette black list sont : Amazon, Facebook, Google, LG, Microsoft, Sony, Twitter, Bose, Dell, Devialet, Foxconn, Garmin, Hitachi, HP, HTC, IBM, Intel, Lenovo, Nid, Panasonic, Toshiba.

Deux Apple Store les 18 et 20 avril

sounds of Mumbai

Songs from New Delhi’s past and present

Mais Cupertino a bien préparé le terrain et s'est assuré qu'. En effet, elle a négocié. Cette dernière lui prévoit apparemment uneautour de ses magasins dans laquelle aucune marque concurrente ne peut s'implanter ni même faire de la publicité.D'aprèsParmi les marques interdites, on notera tout de même Foxconn (qui est le partenaire privilégié d'Apple en charge du montage de 80% des iPhone dans le monde) ou encore Twitter ( par crainte de certaines publicités de mauvais goût de la part d'Elon Musk ?). Pour les autres firmes, on peut comprendre que la firme entende privilégier ses propres produits et les investissements conséquents pour les vendre.Ces derniers jours, Apple a confirmé les deux dates d'inauguration de ces deux magasins,Pour les fans et les curieux, elle propose aussi