Apple veut 100 % de cobalt recyclé dans ses batteries d'ici 2025

100 % de cobalt recyclé dans des batteries d'ici 2025

Daisy, un robot qui vous veut du bien

vers 2030 et au-delà !

chaque jour, Apple innove pour créer une technologie qui enrichit la vie des gens, tout en protégeant la planète que nous partageons tous. Des matériaux recyclés dans nos produits à l'énergie propre qui alimente nos opérations, notre travail environnemental fait partie intégrante de tout ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Nous continuerons donc à aller de l'avant dans la conviction que les grandes technologies devraient être excellentes pour nos utilisateurs et pour l'environnement

ambition d'utiliser un jour des matériaux 100 % recyclés et renouvelables dans nos produits va de pair avec Apple 2030 : notre objectif d'atteindre des produits neutres en carbone d'ici 2030. Nous travaillons à la réalisation des deux objectifs avec urgence et faisons progresser l'innovation dans l'ensemble de notre industrie dans le processus

Dans un communiqué, Apple indique vouloir. Dans un premier temps, l’objectif sera d'utiliser du. Dans le même temps, la même exigence est envisagée pour lesde ses appareils, qui utiliseront des éléments de terres rares entièrement recyclés, ainsi que les, qui utiliseront une soudure en étain et un placage d'or, le tout 100 % recyclé.Déjà en 2022, à l'approche du jour de la Terre, Apple publiait un rapport sur l'utilisation de matériaux recyclés dans ses produits. En 2021, elle avait eu recours à presquedans ses produits, un record pour la firme ! À cette époque,, avec de nombreux produits contenant 10 % d'aluminium recyclé dans les châssis.À présent, ce sontdans ses produits qui proviennent de matériaux 100 % recyclés. Cupertino rappelle (encore et toujours) que son objectif ultime est toujours de fabriquer tous ses produits avecApple en profite pour reparler de, son robot spécialisé dans le démontage d'iPhone. Ce dernier sépare les batteries des autres composants et permet aux recycleurs spécialisés de récupérer le cobalt et d'autres matériaux, y compris le lithium. Daisy aurait ainis permit de récupérerPour l’occasion Tim Cook et Lisa Jackson prennent tour à tour la parole. L’un explique queLui emboitant le pas, la deuixème précise que leur