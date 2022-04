Apple a utilisé plus de 10% de composants recyclés dans ses produits en 2021

En 2021, elle aurait eu recours àdans ses produits, un record pour la firme !Ainsi, en 2021,, avec de nombreux produits contenant 10 % d'aluminium recyclé dans les châssis. Cupertino aurait aussi fait de gros progrès au niveau de son objectif pour éliminer les plastiques de ses emballages d'ici 2025, ces derniers n'en représentant plus que 4 % cette année.En outre, elle précise avoir introduit deet avoir plus quel'utilisation de tungstène, de cobalt, d'étain (30%) et d'(4%) -tous recyclés. Ainsi tous les nouveaux iPhone AirPods et Mac contiennentdans les soudures au niveau des cartes mères. De même, elle précise que(qui peuvent être démontées par Daisy le fameux robot d'Apple) est d'origine recyclée.La firme profite d'un contexte très tendu en matière énergétique pour. Elle souligne d'autres initiatives du moment pour célébrer la journée de la Terre, notamment les dons effectués via les achats Apple Pay.