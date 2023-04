Après les clichés d'inconnus, Windows 11 affiche les photos iCloud cachées

Une pratique synchronisation des photos iCloud, avec quelques désagréments

Windows 11 affiche les photos iCloud masquées

Pour rappel, depuis novembre 2022, Microsoft propose une nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs via le déploiement d'une mise à jour permettant de(une nouvelle bibliothèque séparées et intitulée iCloud Photos apparait alors automatiquement) après avoir renseigné les identifiants et le mot de passe au sein de l'App iCloud pour Windows, proposée sur le Microsoft Store.. Dès les premiers jours du déploiement, certains utilisateurs se sont en effet plaints de voir s'afficher des clichés ne leur appartenant pas lorsque des vidéos corrompues enregistrées en HDR/HEVC haute efficacité avec des iPhone 13 Pro et 14 Pro sont lancées.Si ce premier problème semble désormais corrigé, cette synchronisation souffre encore de quelques couacs. Ainsi, des utilisateurs se plaignent sur les forums officiels d'Apple (depuis janvier 2023 tout de même) comme de Microsoft. Si vous souhaitez que vos clichés confidentiels le restent, et sans réponse ni correctif de la part d'Apple et de Microsoft, la seule solution sera de désactiver temporairement la synchronisation iCloud pour les photos via l'App iCloud pour Windows, ou dans les paramètres de l'application Photos de Microsoft.Notons que. Depuis le mois de février, les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et disposant d'un iPhone peuvent recevoir des messages, des appels et des notifications provenant de leur smartphione Apple via la fonctionnalité Phone Link. S'il reste quelques limitations, comme l'impossibilité d'envoyer et d'afficher des photos/vidéos, de participer à des conversations de groupe, ou encore d'afficher l'historique des messages,D'un autre côté,. Bien que l'on ne sache pas vraiment de quel côté proviennent les soucis, il est certain qu'Apple ne mettra pas la même énergie pour soutenir ses fonctionnalités sur Windows que sur ses propres appareils.