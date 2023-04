L'App Apple Music pour Windows s'améliore

Ces applications sont amenées à remplacer à terme la vénérable version d'iTunes actuellement proposée et seront disponibles via le Windows Store une fois sorties de la période de bêta test. Si Apple ne précise pas les changements apportés par ces mises à jour dans les notes de version, des utilisateurs sur Reddit indiquent que. Il sera recommandé de ne pas installer ces versions bêtas si vous consultez des podcasts et livres audio depuis iTunes sur Windows car elles empêchent le bon fonctionnement du programme.