L'app Zoom est enfin compatible avec l’iPhone 14 Pro

Le plein de nouveautés

Disponibilité et prix

Zoom - One Platform to Connect Zoom Video Communications, Inc. Télécharger

. On découvre également la possibilité de masquer les appels entrants pendant une réunion.Parmi les autres améliorations,, la synchronisation continue des fichiers et des images de chat de réunion et une résumé de la réunion Zoom IQ. Leapparait pour le calendrier Zoom, alors que des améliorations sont prévues pour les sous-titres automatisés et traduits du webinaire.comme la modification de la propriété du chat de réunion continue, la synchronisation continue des fichiers et des images de chat de réunion, la possibilité d’augmenter la taille maximale du fichier pour le chat d'équipe (1:1s, discussions de groupe, canaux), ainsi que des langues supplémentaires prises en charge pour la traduction des messages. Enfin, la mise à jour corrige également un certain nombre de bogues et de problèmes mineurs.. S’il peut être utilisé gratuitement, plusieurs formules sont disponibles.Le premier abonnement Zoom One Pro coûte 14,99 € par mois et par utilisateur ou 139,90 € tous les ans pour chaque utilisateur.