Quelles sont toutes les nouveautés d'iOS 16.4 pour votre iPhone ?

La mise à jour HomeKit est de retour !

des performances et une fiabilité améliorées

De nouveaux émojis

Notification push, écran d'accueil

Raccourcis

Programme Beta

Mise à jour logicielle

Des Infos sur les garanties

Apple Podcast et Apple Music

Apple Music Classical

Amélioration de la présentation Apple Care

Modifications des apps Livres et Podcast

Apple ID et compte développeur

Des limitations pour Car Key aux iPhone et Apple Watch les plus récents

les véhicules qui ne sont pas compatibles avec des iPhone ou des Apple Watch qui ne prenne en charge que la NFC

Mise à jour de sécurité

isolation de la voix pendant les appels cellulaires

Micro

Isolation de la voix

Détection des photos en double avec les bibliothèques partagée iCLoud

Doublons

Autres

Des paramètres d'accessibilité et des bugs

Bye bye Twitter, welcome Mastodon ?

Déployée le 15 décembre, la version finale d'iOS et iPadOS 16.2 n'avait pas vraiment reçu un bon accueil auprès des utilisateurs d'HomeKit. En pratique, il y avait plutôt un gros problème. Aussi, Apple avait tout simplement supprimé l'option de mise à niveau de Maison tout en rassurant qu'il s'agissait là d'une mesure momentanée.Comme promis, la mise à jour est de retour avec cette première bêta . Cette nouvelle itération propose une des nouvelles fonctionnalités clés, à savoir. Dans les petites notes, Apple affirmait que cette dernière allait offrirpour les accessoires compatibles.Dans le désordre on trouve un visage qui tremble, un cœur rose, un cœur bleu, un cœur gris, un âne, un oiseau noir, une oie, une aile, une, une jacinthe, une cosse de petits pois (toujours pas de radis !), du(yeah !), un éventail, un peigne et j'en passe !Côté interface,Désormais, les sites Web qui sont ajoutés à l'écran d'accueil sur un iPhone ou un iPad en tant qu'application web peuvent envoyer des notifications Push sous iOS 16.4/iPadOS 16.4, tout comme sur le Mac.En outre, ces notifications peuvent être. ce qui laisse présager de longs moments pour configurer ces dernières. En pratique, les utilisateurs -qui ajoutent la même application Web à leur écran d'accueil sur plus d'un iPhone ou iPad- verront le mode Concentration s'appliquer automatiquement à tous les appareils., correspondants aux alertes et aux notifications, de la même manière que les applications ordinaires. Pour cela, il faudra aller dans l'app Réglages et autoriser les notifications et aussi que le site web en question prenne en charge la fonctionnalité.Les Raccourcis reçoivent aussi quelques améliorations, comme des, qui verrouillent l'écran d'un appareil et en contrôlent l'affichage toujours activé. Il existe même une option pour activer ou désactiver automatiquement Stage Manager sur un iPad.On notera par ailleurs, comme Désactiver les sonneries des appels entrant inconnus, Gestionnaire de scène, Définir True Tone, Définir les notifications d'annonce, Arrêter, Écran de verrouillage, Régler toujours à l'écran, Interphone, Définir le VPN, Définir la réception AirDrop et Définir le mode nuit.. Cette option permettra de ne plus installer un profil à partir du Developer Center afin d'obtenir des bêtas développeurs. Pour l'instant, elle n'est pas active, et le Non reste coché par défaut.Lesn'ont pas été oubliés et ces derniers vont pouvoir activer les bêtas publiques directement à partir de la sectionde l'application Réglages.Toujours dans l'app Réglages,de son iPhone et des appareils connectés, comme les Apple Watch et les AirPods.Dans le même temps,. Ainsi, l’accès aux chaînes est disponible dans la section Bibliothèque, alors que Up Next permet à présent de reprendre des épisodes en cours, de démarrer des épisodes enregistrés et de supprimer des épisodes que l’on souhaite ignorer.Du côté d’, l'accès auxest grandement facilité grâce à l’arrivée d’un bouton nettement plus visible. Très attendue depuis plusieurs mois, il n’y a pourtant! Mais aux dernières rumeurs, la firme californienne continuerait de travailler sur une application de musique classique autonomeDernièrement, de nombreux indices s'étaient cachés dans le code des versions bêta d'iOS 16.4.(ALAC 24 bits/192kHz Lossless haute qualité), et redécouvrir de nombreux morceaux d'une toute nouvelle manière immersive grâce à l'audio spatial.(Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas l'utiliser. A cela s'ajoute l'impossibilité de télécharger les morceaux si on veut les écouter hors connexion (cela pourrait évoluer).Tous les produits répertoriés ont maintenant une petite icône à côté d'eux, afin de mieux les distinguer.Lorsqu’on clique sur chaque onglet on arrive sur une page réservée à l’assistance Apple avec des raccourcis vers l’application. On pourra chercher la réponse à un problème logiciel ou matériel ou encore joindre un conseiller.. Bug ou tentative de modification ratée, cette animation est de retour, avec trois choix possibles pour ce petit geste :etCette dernière prend désormais en charge la fonctionnalité CarPlay étendue et une fonctionnalité Up Next améliorée qui permet de reprendre des épisodes en cours d'écoute et de sauter ceux que l'on ne veut pas écouter.Du côté de l’écran toujours allumé des iPhone 14 Pro, l'application Réglages voit son bouton pour désactiver l’option, changer de place dans la page.Apple revient sur une option déjà amorcée dans la précédente version , modifiant la manière dont les bêtas sont installées sur l’iPhone.Cela signifie que les personnes disposant de deux Apple ID (un personnel et un professionnel développeur) n'auront. Ainsi Apple fait coup double. D’un coté, elle propose de simplifier le quotidien des développeurs. De l’autre -comme Netflix-, elle entend. En effet, la firme entend à nouveau restreindre l’accès et limiter les sites de partage gratuit Toujours caché dans le code du système, l’équipe dea découvert ce qui ne va pas franchement aider à son développement . Apparemment, Apple pourrait délaisser. Par conséquent, l'iPhone XS et l'Apple Watch Series 5, qui fonctionnent actuellement que via NFC, resteraient sur le bord de la route.En fouillant le code d’iOS 16.4 b4,, qui doivent être installées rapidement notamment en cas de failles ou de virus . Apple continue de tester cette fonction, certaines ayant causé des problèmes avec les applications ou le système d'exploitation.Ainsi,. La firme fournirait donc un petit pas-à-pas pour les guider dans cette démarche.. Il est conçu pour améliorer considérablement la qualité du microphone et donner la priorité à la voix / bloquer les bruits ambiants.Jusqu'à présent, ce mode n'était disponible que pour les appels VoIP qui utilisent FaceTime, WhatsApp mais également d'autres applications sur les appareils tournant sous iOS 15 / macOS Monterey ou une version ultérieure.En pratique, si vous avez des images en double, l'application Photos affiche un dossierdans la section. À partir de là, vous pouvez fusionner toutes vos images en double.. A priori, après avoir installé iOS 16.4, il sera possible de détecter les photos et vidéos en double dans la photothèque partagée iCloud, en les fusionnant pour réduire les images inutiles.Dans le désordre, on notera aussi l'arrivée desqui auront été installées sur l'écran d'accueil, la prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l'application Météo, la modification des paramètres d'accessibilité pour assombrir les vidéos trop lumineuses ou ayant des effets stroboscopiques et la fin de la prise en charge des notifications d'exposition pour le traçage des contacts COVID-19.Au passage, Cupertino corrige enfin un bugqui apparaissaient de manière aléatoire sur l'iPhone (mais pas sur l'iPad et le Mac), et d'autres soucis au niveau de la prise en charge d'appareils compatibles Matter. Enfin et non des moindres,Dans un souci d’unifier au mieux les logiciels de messagerie (ou alors de tenir compte de la tendance et des déboires de Twitter),qui a été partagé depuis l’app Messages, plutôt qu'un simple lien avec une image.