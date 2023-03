Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l'app Cartes sous iOS 16.4 ?

De nouvelles informations disponibles

Autres nouveautés d'iOS 16 pour l'app Cartes

Parmi les nombreuses nouveautés introduite avec iOS 16.4 , l'app Cartes se voit désormais la fonction de suivi des commandes pour les achats effectués à l'aide d'Apple Pay, s'étoffer avec -notamment- l’apparition d’un Widget pour l’écran d'accueil. Ce dernier est dédié justement à ce suivi de ce type d’achat, et ce, à partir d'une application ou d'un site Web participant sur votre iPhone, iPad ou Mac.Ainsi, lorsque des achats sont effectués via Apple Pay sur le Web ou dans une application auprès d'un commerçant participant,(heure d'arrivée estimée ou s'il y a des problèmes avec sa commande), ou bien son numéro de commande, le total de l'achat et le statut du paiement. Il est également possible de contacter le commerçant directement à partir de l'application Wallet.En complément, Appli propose même un document d'assistance précisant qu'il est également possible de. Suite à cela, il suffira de choisir votre moyen de prédilection, comme Messages, avec le destinataire de son choix.En effet, Apple a rallongé la liste des apps natives qu'il est possible de désinstaller. Certains verront là, une réponse plus ou moins forcée de la firme aux nombreuses critiques en matière de concurrence déloyale et d'applications pré-installées.Pour cela, il suffit d'un appui long pour faire sortir le sous menu que propose l'application et de sélectionner. Pour rappel, depuis iOS 10, les utilisateurs peuvent ainsi. Il sera toujours possible de les réinstaller ultérieurement via l'App Store.