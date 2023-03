Comment faire la police dans l’accès aux groupes WhatsApp ?

L’anarchie c’est fini !

En effet, avec la pandémie, tous les utilisateurs ont vu proliférer des groupes pour tout et n’importe quoi, allant même jusqu’à dégrader les relations pour certains sujets comme les réunions familiales, la sortie de fin d’année, la vente des sapins ou l’organisation du pot du vendredi soir.. Et c’est sur Instagram que Mark Zuckerberg a dévoilé deux nouvelles fonctionnalités d’organisation. Désormais, iJusqu’ici, quand une personne partageait un lien d’invitation pour son groupe, toutes les personnes pouvaient cliquer dessus et arriver dans le groupe générant les tensions que l’on connait.