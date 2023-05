Le service de distribution de musique DistroKid débarque sur iPhone

L'App DistroKid débarque sur iPhone

Plusieurs formules d'abonnement

DistroKid Distrokid Holdings, Llc Télécharger

Selon l'équipe de DistroKid, la mise à disposition du service de distribution sous la forme d'une App est la requête principale des utilisateurs. Pour rappel, DistroKid est un service fondé en 2013 permettant de. DistroKid permet également de consulter les statistiques sur les différentes plateformes, d'ajouter les paroles, ou encore de récupérer les droits d'auteur. Il existe toutefois de nombreux services concurrents, notamment TuneCore.. La formule Musician permet de mettre en ligne un nombre illimité d'œuvres d'un artiste pour 24,99 euros par an, Musician Plus à 44,99 euros offre le même service pour 2 artistes et permet de personaliser certaines informations, et il faudra passer aux formule Lael 5/10/20 pour gérer davantage d'artistes contre 99,99/179,99 et 299,99 euros par an.Le programme nécessite 23,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPod touch, iPad sous iOS/iPadOS 12.3 minimum, ou un Mac Apple Silicon sous macOS 11.0 minimum. Les différentes formules d'abonnement de DistroKid seront proposées sous la forme d'achats intégrés.