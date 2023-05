Voici la Release Candidate d'iOS/iPadOS/tvOS 16.5, watchOS 9.5 et macOS 13.4

Alors que le déploiement des versions finales est prévu pour la semaine prochaine . Nous ne connaissons pas encore toutes les nouveautés qui seront disponibles pour les versions finales mais iOS 16.5 et watchOS 9.5 devraient permettre de profiter des nouveaux cadrans et fonds d'écran Pride 2023 pour iPhone et Apple Watch. Nous allons installer tout cela et nous ne manquerons pas de vous détailler les évolutions.