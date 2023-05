Voici le bracelet et le cadran Pride 2023 pour l'Apple Watch

Un bracelet, un cadran et un fond d'écran Pride 2023

un arc-en-ciel joyeux de formes géométriques sur une base blanche, qui sont moulées par compression dans le bracelet.

Disponible dès le 23 mai à 49€

Apple décrit dans son communiqué ce nouveau bracelet comme étant. Cette méthode de production permet d'offrir des bracelets légèrement différents à chaque utilisateur. Ce bracelet est accompagné d'un cadran ainsi que d'un fond d'écran pour iOS. Cette année, le secret avait été levé un peu en avance et les visuels dénichés directement sur les serveurs de Cupertino . De leur côté, lPour rappel, chaque année Cupertino propose des bracelets et cadrans pour célébrer le mois de fiertés pours les Apple Watch , un événement international et annuel couvrant le mois de juin afin de rappeler le combat pour les droits LGBT+.. De leur côté, l