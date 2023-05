Darkroom synchronise toutes ses photos sur iCloud

Enfin une prise en charge complète d'iCloud

Sélectionner tout

Téléchargement et Achats in-app

Darkroom:éditeur photo&vidéo Bergen Co. Télécharger

Obscura 3 — Appareil Photo Pro Ben Mccarthy 5.99€

C’est en effet du côté d’iCloud qu’il faut chercher les avancées de cette nouvelle version 6.3.10,Si les utilisateurs ne devraient pas remarquer de différence dans leur quotidien, les projets signalés et rejetés devraient être mis à jour sur tous les appareils plus rapidement et de manière plus fiable. On notera également l’ajout d’une option pourrapidement dans les albums, ainsi qu’une correction du menu de tri sur macOS.Récemment,Pour cela, il suffisait de cliquer sur l'icône représentant un petit appareil photo en haut à gauche de la bibliothèque -si elle est installée- pour y accéder rapidement. Il était alors possible d'ouvrir et modifier rapidement une photo dans Darkroom, prise avec Obscura 3.Pour rappel,. Il nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure, sur iPhone, iPad et iPod touch et macOS 11.0 ou version ultérieure.