L'intégration d'iMessage sur Windows 11 est disponible pour tous

Phone Link pour iPhone est disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11

Une fonction pratique, mais encore limitée

Microsoft a mis à jour sa page dédiée à la fonction Phone Link pour iPhone et indique officiellement que tous les utilisateurs de Windows 11 peuvent désormais en profiter. La fonctionnalité s'ouvre ainsi aux iPhone, et n'est plus réservée aux appareils sous Android. Après une étape d'appairage qui demande de scanner un QR Code,. Microsoft utilise une connexion en Bluetooth afin d'offrir cette pratique fonctionnalité, avec toutefois quelques limitations.. De plus, elle ne distinguera pas les bulles vertes ou bleues en fonction de la provenance des messages, et il ne sera pas possible d'envoyer ou de visualiser des photos, des vidéos ou de participer à des conversations en groupe. il sera toutefois possible de recevoir des appels, des messages ainsi que des notifications et de synchroniser les contacts de l'iPhone sur un PC Windows 11.