Presque 2 milliards d'euros de tentatives de fraudes sur l'App Store en 2022 !

Plus de 2 milliards de dollars de tentatives de fraudes !

une plate-forme fiable et sécurisée permettant aux utilisateurs de découvrir et de télécharger des applications en toute sécurité, et de fournir aux développeurs une occasion passionnante de présenter leurs idées et de développer leur activité

428 000 comptes frauduleux supprimés

Un processus d’examen des apps revu

en moyenne, l'équipe examine plus de 100 000 soumissions d'applications par semaine, près de 90 % d'entre elles recevant un avis dans les 24 heures. Après avoir examiné plus de 6,1 millions de soumissions d'applications en 2022, App Review a aidé plus de 185 000 développeurs à publier leur toute première application sur l'App Store, et a fait plus de 20 000 appels téléphoniques aux développeurs pour les aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes qui ont conduit à un rejet de soumission d'application

Une grosse machine d'évaluation et de contrôles !

. En outre, elle a, car elles ne respectaient pas les normes de l'App Store en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu.En cela, elle ne fait que poursuivre sonqui était d’établirParmi les autres chiffres, on notera notamment. Pour expliquer ce chiffre, Apple met en avant les nouvelles méthodes et protocoles, qui permettent d'empêcher la création de ce type de comptes.Dans le même ordre d’idées,. Apple précise que pour ces dernières, elles n’étaient pas dignes de confiance provenant de vitrines illégitimes.Elle indique ainsi effectuer un certain nombre desur chaque application avant de les envoyer sur l'App Store. De plus, près de 1,7 million de soumissions d'applications ont été rejetées sur l'App Store lors de l’année 2022, pour diverses raisons, y compris des préoccupations liées à la fraude et à la vie privée.Ainsi,. Elle indique ainsi avoir détecté et bloqué plusieurs millions d'évaluations et d'avis frauduleux de l'App Store l'année dernière. On apprend ainsi qu’au milieu de plus d'un milliard d'évaluations et d'avis traités,Enfin,. Elle précise avoir bloqué jusqu’à 2,09 milliards de dollars de transactions frauduleuses, interdisant à 74 000 comptes frauduleux de transactions. Soit près de 3,9 millions de cartes de crédit volées qui ont été empêchées d'être utilisées pour effectuer des achats frauduleux.