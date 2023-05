Comment envoyer des messages vocaux via Twitter ?

Twitter, une app unique ?

Actualités et médias sociaux

Comment envoyer un message vocal sur Twitter ?

Il fut un temps -désormais révolu- où Twitter faisait tout pour ne pas passer pour un réseau social.Cette dernière -qui est cataloguée dans la catégorie- cherche donc à ressembler à WhatsApp, Messenger ou Instagram. Par le passé, la plateforme avait déjà testé l’envoi de tweets vocaux, mais elle s'attaque désormais aux MP avec l'envoi de messages vocaux.Pour cela, il fautqui a été mise en ligne il y a quatre jours. Puis il faudra se rendre dans l'onglet des messages privés et ouvrir une conversation avec un utilisateur.Normalement une fenêtre va s'afficher pour vous présenter les messages vocaux et un mode d'emploi. Tout est très simple, il suffit d'appuyer une fois sur l'(dans le champ des messages tout à droite) pour commencer l'enregistrement puis d'appuyer à nouveau pour arrêter et réécouter son message (pas besoin de laisser le doigt appuyé sur le bouton et c'est quand même plus pratique).Petit clin d'oeil nostalgique :, une subtile référence à la limite des 140 caractères des débuts de Twitter. Notons qu'un compte à rebours se déclenche jusqu'à zéro.