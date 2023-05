Face aux exigences d'Apple, l'iPhone n'est pas rentable à produire pour Wistron !

Apple gère ses sous-traitants avec une main de fer !

Wistron n'a pas été en mesure de gagner de l'argent grâce aux activités Apple en Inde. Il a essayé de négocier avec Apple pour des marges plus élevées. Mais étant un acteur plus petit par rapport à Foxconn et Pegatron au niveau mondial, il n'aurait pas eu l'effet de levier nécessaire

Un arrêt en 2024 ?

Le Taïwanais a été le premier à assembler des iPhone en Inde. Mais depuis, il se plaint de. La tension serait telle, qu'il ne serait plus en mesure de réaliser le moindre bénéfice sur les commandes des iPhone !SelonSelon un cadre de la société,Ce départ serait effectif au. Si la décision n'a pas encore été officiellement déposée, la situation aurait déjà commencé à bouger.Wistron étant le plus petit des trois fournisseurs d’Apple dans le pays. Ensuite, les usines délaissées devraient être récupérées par une autre société, comme Tata Electronics ou Luxshare. Ce dernier officie d’ailleurs déjà pour la fabrication locale des iPhone.. En effet, le site du Karnataka a été le siège de(conditions de travail et bas salaire). Il avait été partiellement saccagé, entrainantApple aurait d'ailleurs averti son partenaire et menacé de suspendre / rompre leur contrat, ce qui pourrait aussi expliquer cette situation... Tout ne se passerait pas divinement en Inde