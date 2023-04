Tim Cook promet emplois et investissements en Inde

Un CEO en mission diplomatique

pour l'accueil chaleureux. Nous partageons votre vision de l'impact positif que la technologie peut avoir sur l'avenir de l'Inde - de l'éducation et des développeurs à la fabrication et à l'environnement, nous nous engageons à croître et à investir dans tout le pays

d’apporter le meilleur d'Apple aux clients de Delhi avec l'ouverture du deuxième magasin en Inde, Apple Saket. Les incroyables membres de l'équipe sont impatients de rencontrer la communauté locale et de les aider à trouver de nouvelles façons de poursuivre leurs passions et de libérer leur créativité grâce à nos produits et services incroyables

Une situation exceptionnelle en Inde

Ainsi, alors que l’inauguration de la deuxième boutique située au Select Citywalk Mall au cœur de New Delhi se prépare aujourd’hui, le CEO en a profitéIl a pu échanger avec lui notammentC’est sur Twitter que le CEO de Cupertino a succinctement relaté cette entrevue, remerciant au passage le Premier MinistreSelon, outre des rencontres plutôt diplomatiques, Tim Cook -toujours accompagné de Deirdre O'Brien- s’est également entretenu avec le ministre de l'Union Ashwini Vaishnaw et le ministre d'État de l'électronique et de l'informatique Rajeev Chandrasekhar lors de son arrêt à New Delhi.. Ces deniers viennent de 18 États en Inde et parlent collectivement plus de 15 langues. Nul doute que la firme a d'autres multiples projets de boutiques en Inde, afin de profiter de l'énorme potentiel du pays.. Récemment, on apprenait que les revenus en provenance du pays auraient augmenté de près de 50 % au cours de la dernière année, atteignant près de 6 milliards de dollars sur un an, soulignant l'importance croissante du marché.Par comparaison, ils étaient de 4,1 milliards de dollars un an plus tôt. Il y a quelques années, la firme californienne pesait moins de 1% du marché, mais aujourd'huiLes Apple Store sont donc une véritable opportunité dans le pays, qui vient de devenir le plus peuplé du monde,. De quoi motiver Tim Cook à venir inaugurer lui-même les deux magasins !