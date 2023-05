iPhone 16 : le retour du module photo vertical, des modèles Pro plus grands

Un nouveau design pour le module photo de l’iPhone 16

d'identifier immédiatement

permettrait de proposer un système photo avancé

des iPhone 16 Pro et Pro Max avec des écrans plus grands

Pour rappel, Cupertino a opté pour une disposition en diagonale avec l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, puis l'iPhone 14 et à l'iPhone 14 Plus. Cette dernière devrait se retrouver également avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, avant de se faire bousculer en 2024.Outre les couleurs spécifiques à chaque génération,(sans compter la Dynamic Island et le port USB-C). De manière plus approfondie, en dehors de l'esthétique et d'une volonté de distinction, il n'est pas clair de connaitre les raisons de ce changement. Au lancement de l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, Apple a simplement dit que cette disposition en diagonaleDe son côté, l’analyste Ross Young a récemment évoquéCette information serait d’ailleurs confirmée par des fichiers CAD sur lesquels nous confrères US ont mis la main, ces derniers ont donc tout naturellement été utilisés pour créer de nouveaux rendus. Ainsi, l'iPhone 16 Pro Max augmenterait de manière plus significative au niveau de la verticale que de l’horizontale.