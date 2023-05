iPhone 15 : de la charge sans fil à 15W même sans MagSafe

De la charge sans fil à 15W même sans MagSafe pour l'iPhone 15

Qi2 à la rescousse

en société

Actuellement,(et qui aurait donc versé une dîme à Apple). Pour les chargeurs qui ne disposent pas de cette certification, la charge sans fil sur un iPhone est limitée à 7,5W. Ce point pourrait toutefois changer avec l'arrivée de l' iPhone 15 En effet, selon un article publié par le leaker yeux1122 sur le site coréen Naver,. Cette rumeur pourrait s'avérer car Apple a travaillé officiellement avec le Wireless Power Consortium (WPC) afin de concevoir la nouvelle norme de charge sans fil Qi2 (à prononcer Tchi pour brillerparmi les geek) et ce nouveau standard s'appuiera sur la technologie MagSafe de Cupertino. Le chargeurs Qi2 devrait donc permettre d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants, afin de limiter les déperditions et la chauffe.Si cette nouvelle norme devrait permettre à Apple de laisser les produits tiers charger ses iPhone à 15W sans trop de risques,, et ainsi limiter les pertes liées à l'arrêt du Lightning (la certification MFi est également payante pour les constructeurs et accessoiristes).