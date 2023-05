L'humour d'Apple en pleine santé avec cette pub amusante !

gastrique

The Waiting Room : l'humour d'Apple en pleine santé

Privacy on iPhone

En sus de la publication de l'édition 2023 de son livre blanc sur la confidentialité des données de santé sur ses appareils,. Intitulée The Waiting Room, cette vidéo d'1'26" commence sur les chapeaux de roues avec l'accueil du premier patient de la salle d'attente par la voix chaleureuse et magnifiquement moqueuse de l'actrice et chanteuse américaine Jane Lynch.Sans vous gâcher la surprise,, avant de conclure que vos données de santé devraient rester confidentielles, ce qui est bien évidemment le cas, tout du moins selon Cupertino, sur un iPhone. Après quelques publicités assez consensuelles, le ton grinçant de cette nouvelle vidéo fait plaisir, et si Apple creuse le filon de la comparaison, c'est ici de manière plus subtile que ce qu'a proposé récemment la concurrence . Vous pouvez également consulter la version française, plus courte et moins fun, ci-dessous.