iOS 17 : AirPlay et SharePlay, un journal intime et un suivi d'humeur

Du nouveau du côté de Wallet, Localiser, AirPlay et SharePlay

des discussions avec des hôtels et des lieux, qui proposent des téléviseurs et des haut-parleurs, dans le but d'améliorer la vidéo et l'audio par les utilisateurs

Et un journal intime aussi !

une nouvelle manière de prendre des notes et une dimension sociale plus forte

D'après lui, le prochain système de l'iPhone comprendra des améliorations au niveau de plusieurs applications et fonctionnalités, notammentIntroduite avec iOS 15, SharePlay permet aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad, la diffusion synchronisée de séries TV, de films et de morceaux avec d'autres personnes. Dans iOS 16, elle n'avait pas connu de modifications. Le Game Center avait d'ailleurs vu retardé son intégration SharePlay. Mais, le journaliste de Bloomberg ne précise pas de détail concernant les éventuelles mises à niveau de la fonction.. Apple aurait mené. Aux USA, de nombreux établissements ont signé des partenariats avec Google et Apple espère sans doute s'infiltrer dans ce marché.En effet, cette dernière devrait être savamment intégrée à d'autres applications et fonctionnalités de l'iPhone.Mark Gurman en profite pour revenir sur cette future application d'iOS 17, qui introduiraitpour l'iPhone. Il évoque une fonctionnalité qui déterminerait quand un utilisateur est à proximité d'autres personnes (peut-être en lien avec le travail / famille et identifié via localiser ?).L'application semble êtreet servirait à analyser une journée type de chaque utilisateur. Elle pourrait s'intégrer àégalement envisagée pour le prochain OS. Le but serait ici de suivre l'humeur des utilisateurs, de répondre à des questions sur leur journée et de voir les résultats au fil du temps.