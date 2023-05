Selon l'Arcep, 10% des forfaits mobiles en France sont 5G

Une nette progression pour la 5G

5G en est à ses débuts, la France n’est pas vraiment en retard

de 4 à 10 % des cartes SIM

Le nombre des cartes 4G avait progressé chaque année à un rythme d’environ 10 millions par an entre 2014 et 2017, puis la croissance a ralenti à partir de 2018

nouvelle fracture numérique

les conditions d’utilisation des fréquences, définies par le Gouvernement sur proposition de l’Arcep, prévoient des obligations pour les opérateurs, particulièrement exigeantes en matière de couverture du territoire

Parmi tous les chiffres proposés, un constat émerge :. La 5G compte désormais 8,2 millions d’utilisateurs au quatrième trimestre 2022, contre 3 millions à la fin 2021.L’implantation de la 5G sur le territoire s'est accompagnée d'une augmentation des investissements des opérateurs télécoms avec(+ 175 millions d’euros). Notons que s'agissant des boucles locales 5G, l'enveloppe s'est montée à près d’1,8 milliard d'euros.. La conclusion est que même si la. En effet, en Europe, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse ont réagi plus vite en débutant le déploiement plus tôt que dans l'Hexagone.Sur un an, on apprend que. Mais ce chiffre est à prendre avec quelques pincettes, car la 4G représente tout de même 68,9 millions de cartes SIM, soit 83% du nombre total de cartes SIM., note l'Arcep.Rappelons que depuis de nombreuses années, l'Arcep se veut vigilante à ne pas recréer uneavec un déploiement de la 5G sur les seules zones les plus habitées, souhaitant un équilibre entre les territoires. Pour cela,