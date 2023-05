Pegasus, le spyware de l’iPhone, aurait servi dans un conflit militaire

Un conflit militaire ?

Pegasus, le logiciel qui espionnait même les iPhone !

Des chercheurs en sécurité affirment qu'au moins une douzaine de victimes auraient été ciblées il y a quelques temps. Si régulièrement on découvre de nouveaux cas d’utilisation, c’est la première fois qu’on découvre un lien direct avec un conflit militaire.D’après, un responsable des Nations Unies, ainsi que des journalistes et des militants des droits de l'homme, ont été piratés. La douzaine de victimes auraient été piratées par le gouvernement azerbaïdjanais à cause de son conflit avec l'Arménie. Le piratage aurait eu lieu entre octobre 2020 et décembre 2022.Pour rappel, en 2021, une enquête publiée par dix-sept médias internationaux avait dévoilé l'affaire : leaurait permis d'd'au moins cent-quatre-vingts journalistes, six-cents hommes et femmes politiques, quatre-vingt-cinq militants des droits de l'homme ou encore soixante-cinq chefs d'entreprise de différents pays., Pegasus profitait effectivement d'une faille de sécurité de l'app Messages, pour accéder à l'iPhone via une attaque(c'est à dire ne nécessitant pas que l'utilisateur clique sur un lien malveillant).