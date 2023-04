L'iPhone, victime d'un spyware de type Pegasus

Un nouveau Pegasus !

Des utilisateurs cibles

Bien que ce dernier ne soit pas récent,C'est en effet ce que soutient, qui se base sur une analyse publiée par, et l'iPhone n'aurait pas fait exception Apple avait déposé une plainte à l'époque ) ! Il aurait apparemment ciblé les opposants politiques, les militants et les journalistes.Il a étéPrécisons que cette dernière aurait des branches communes avec NSO Group, selon, ainsi que d'autres entreprises spécialisées dans les logiciels espions.Ce programme aurait été utilisé dans-des personnalités de l'opposition politique, des journalistes et d'autres personnes en Amérique du Nord, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, en Europe et au Moyen-Orient.En pratique, il aurait profité. Il s'agirait là encore d'une attaque(c'est à dire ne nécessitant pas que l'utilisateur clique sur un lien malveillant).Une fois installé,comme l'enregistrement audio des appels ou des voix via le micro, la possibilité de prendre des photos, celle de récupérer et supprimer des éléments du trousseau d'accès, la création de mots de passe iCloud 2FA, la recherche dans les fichiers et les bases de données sur l'appareil, le suivi de la localisation. Il aurait également été doté de la capacité d'effacer ses traces pour minimiser sa détection et d'une fonction d'autodestruction.