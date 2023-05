Apple met à jour son App pour les développeurs avant la WWDC 2023

Apple Developer Apple Télécharger

Cette application permet de profiter d'une grande partie des contenus qui seront proposés pendant l'événement, comme des sessions avec des experts ou des présentations en vidéo. En sus de correctifs et d'un rafraîchissement global, la mise à jour peaufine également le partage des liens vers les différentes sessions via le bouton dédié.. Le programme nécessite 12,1 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.4 minimum, un Mac sous macOS 12.3, ou une Apple TV sous tvOS 15.4. Pour rappel,, heure française, et nous vous inviterons bien entendu à la suivre en notre compagnie.