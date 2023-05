Apple ajuste certains taux de TVA sur l'App Store

Le système de commerce et de paiement de l'App Store a été conçu pour vous permettre de configurer et de vendre facilement vos produits et services à l'échelle mondiale dans 44 devises sur 175 vitrines

Ces derniers porteront sur les applications, les achats intégrés et les abonnements disponibles via son magasin et concerneront le Ghana, la Lituanie, la Moldavie, l'Espagne mais également le Brésil.Elle profite de l'occasion pour rappeler qu'elle procède à ces ajustements, mais(histoire de montrer les avantages de son magasin et de justifier du prélèvement de 30% ?) puisqu'elle permet d'alléger l'administration des développeurs dans plus de 70 pays et régions.