L'app Carrot Weather affine ses alertes rigolotes avec Météo France

C'est en effet un programme bien chargé qui arrive avec cette nouvelle version, à commencer par la possibilité d'utiliser de nouvelles sources de données, y compris(pour une fois que nous sommes concernés !). L'app va ainsi envoyer des notifications push côté serveur lorsque la pluie commence ou s'arrête.Ces dernières sont, mais il est aussi possible de définir un intervalle minimum si l'on souhaite recevoir des mises à jour plus ou moins souvent. De plus, ces notifications de pluie côté serveur sont maintenant disponibles au Canada, en Europe et en Australie. (Premium Ultra.)Les informations en lien avec son emplacement sont améliorés (Premium Ultra), la version change de mise en page lorsque l'on recherche un endroit éloigné. (Paramètres > Mise en page pour configurer les mises en page intelligentes.) Enfin, on note l'ajout d'une machine à remonter le temps redessinée qui permet de vérifier la météo dans le passé ou dans le futur (Premium).Certes, elle n'est disponible qu'en anglais mais il n'est pas nécessaire d'avoir un très grand niveau pour l'utiliser.Carrot Weather est disponible en téléchargement gratuit sur l' App Store pour iPhone iPad et Apple Watch . Mais attention, il existePremium, Ultra et Famille -sous forme d'achats intégrés pour déverrouiller les nombreuses mais très sympathiques options de l'application.