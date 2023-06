Apple dément tout espionnage contre la Russie via l’iPhone

Un refus du moindre backdoor

priorité à la protection des données

La déclaration paraît évidente et on imagine mal Cupertino répondre autre chose à nos confrères américains., et a toujours exprimé son opposition envers toute manœuvre qui compromettrait de la sécurité de ses clients.Ainsi, la firme californienne a toujours refusé les demandes de création de backdoors dans iOS, ou toute autre intervention pourrait fragiliser la sécurité de l'iPhone. Elle publie régulièrement un rapport faisant état de nombre de demandes des gouvernements sur le sujet.Pour rappel, les services de sécurité russes (ex-KGB) s’étaient fendus la veille d’un communiqué annonçant que l'Agence nationale de la sécurité aurait espionné des responsables et des civils russes en utilisant des backdoors de l'iPhone, créées tout spécialement par Apple pour le gouvernement américain.Rappelons que(une fusillade qui a fait 14 morts et 21 blessés le 2 décembre 2015, non loin de Los Angeles), le FBI n'avait pu obtenir l'aide d'Apple pour déverrouiller l'iPhone du tireur. Cupertino souhaitant privilégier la protection des données de ses utilisateurs.Suite au refus d'Apple, le FBI a dû contourner le blocage de l'iPhone du terroriste en utilisant une série de trois failles permettant d'accéder aux données du smartphone. Ce dernier ne révélera finalement rien de vraiment intéressant pour l'enquête.