Apple diffuse par erreur la beta d'iOS 17 pour les développeurs

Mais il s’agit probablement d’une erreur. En effet, Apple a annoncé lors de la WWDC 2023 queDéjà répertorié commecette version est apparemment la même que celle envoyée hier soir : elle est donc instable et bien buggé et on vous déconseille de l’installer sauf à essuyer -comme nous- les plâtres de ses débuts…