La boutique alternative Xbox Store débarquera sur iPhone et Android en juillet !

Le Xbox Store pour mobiles en approche !

Nous allons commencer par apporter notre propre portefeuille propriétaire sur la boutique mobile Xbox, vous verrez donc des jeux comme Candy Crush apparaître dans cette expérience, des jeux comme Minecraft. Nous allons commencer sur le Web, et nous le faisons parce que cela nous permet vraiment d'avoir une expérience accessible sur tous les appareils, tous les pays, quoi qu'il arrive et indépendamment des politiques des magasins à écosystème fermé.

Dès le mois de juillet 2024 !

s'ouvrir à d'autres partenaires dans le futur

Ce n'est un secret pour personne, Microsoft est sur les starting-blocks afin de pouvoir. Parmi ces titres, il y a des rouleaux compresseurs comme Minecraft, Candy Crush ou encore Call of Duty : Mobile depuis le rachat d'Activision/Blizzard. Selon Sarah Bond, la présidente de la division Xbox qui s'est confiée au micro de Bloomberg lors de son Technology Summit :Cette nouvelle boutique Xbox devrait, et pourrait. Nous avons hâte de pouvoir essayer cette nouvelle boutique émanant d'une firme qui a les moyens de proposer une expérience utilisateur satisfaisante, si Apple et Google ne lui mettent pas trop de bâtons dans les roues.Il reste amusant de voir l'argument des écosystèmes fermés être mis en avant par Xbox,(pas plus que Sony avec la PlayStation d'ailleurs),. L'avenir nous dira si ces acteurs seront également bientôt dans le collimateur des organismes régulateurs et devront accueillir à leur tour des boutiques alternatives.