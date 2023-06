Les versions bêtas développeurs d'iOS/iPadOS 17 sont bien en libre accès

Juste un Apple ID pour installer les bêtas !

Une beta pour tous en libre accès ?

Pour rappel, avec le lancement d'iOS 16.4,pour ceux qui sont inscrits au programme de développement ou ceux qui ne désirent pas attendre le lancement des versions bêta publiques.Avec les dernières bêtas d’iOS, iPadOS et macOS, les développeurs et les bêta-testeurs inscrits ont pu activer les mises à jour directement depuis leurs machines.Cette nouvelle méthode d'installation remplace la précédente procédure avec le téléchargement des profils à partir du. Du côté des développeurs, l'activation des bêtas nécessite désormais un identifiant Apple inscrit au programmeIl est donc possible d’installer les versions bêta d'iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma sans attendre le lancement des versions bêta publiques. D’ailleurs on peut se demander si ces dernières existeront toujours !En effet, répertoriées comme disponibles au téléchargement dans la section bêta des paramètres,: elle est donc instable et bien buggée et on vous déconseille de l’installer sauf à essuyer -comme nous- les plâtres de ses débuts…Pour ceux qui auraient décidé de tenter l'aventure, n'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi à les installer ou si Apple a rajouté une autre sécurité comme elle entendait limiter l'accès à ses bêtas. En effet ce libre accès semble peu compatible avec cette volonté de, ou son nouveau système de téléchargement