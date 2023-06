iOS 17 : il faudra un iPhone récent pour ces fonctionnalités

Des fonctions limitées à certains iPhone

Parmi les nouveautés d'iOS 17,. Il faudra ainsi un iPhone 12 minimum pour profiter des réactions dans FaceTime permettant d'afficher des effets en fonctions de gestes (par exemple, former un cœur avec les mains). De même la correction automatique et les prédictions améliorées nécessiteront également un iPhone 12. Enfin, la fonction d'accessibilité Recherche visuelle (Point and speak en VO) permettant de pointer la caméra d'un iPhone sur un objet comportant un texte afin que ce dernier énonce à voix haute le texte affiché nécessitera un iPhone doté d'un LiDAR (soit un iPhone Pro à partir de l'iPhone 12 Pro).De même,. C'est par exemple le cas de Live Voicemail affichant une transcription en temps réel des messages vocaux laissés sur votre messagerie (et permettant de répondre si le sujet est urgent) qui ne sera proposé qu'aux US et au Canada dans un premier temps. Les prédictions améliorées du texte tapé au clavier ne fonctionneront qu'en anglais au lancement, tout comme la commande vocaleau lieu de, ainsi que la possibilité d'énoncer plusieurs requêtes sans avoir à dire à nouveauLa nouvelle fonction NameDrop permettant d'échanger les contacts en approchant un iPhone d'un autre iPhone ou d'une Apple Watch fonctionnera sur tous les modèles compatibles avec iOS 17, mais. FaceTime sur l'Apple TV nécessitera de son côté(modèle de 2021), et la mise en sourdine depuis les écouteurs en pressant la tige nécessitera quant à elle des AirPods 3, AirPods Pro (Gen1 et Gen2) ou les AirPods Max (via la couronne digitale). Enfin, la nouvelle commande vocalene remplacera(lorsqu'elle sera disponible en français, voir paragraphe ci-dessus) que sur les AirPods Pro 2. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des iPhone compatibles avec iOS 17.