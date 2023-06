Un iPhone incassable ? Un HomePod qui obéit au regard ?

Les brevets un révélateur de la bonne santé d'une entreprise !

un iPhone incassable !

un HomePod qui vous suit du regard

Siri

un écran intégral pour l'Apple Watch

zone d'affichage non rigide

Dan ses laboratoires façon salles blanches, les équipes d’Apple travaillent sans relâche sur les produits à venir.Ce chiffre peut paraitre énorme pour un seul produit, mais tous les brevets ne donnent pas nécessairement lieu à une invention. D'autres permettent de protéger un produit en empêchant des firmes concurrentes de piquer une idée !Mais le nombre de brevets est aussi un. Le contenu -quant à lui- permet de rêver à certaines fonctions ou de spéculer dessus.Ainsi, du côté des iPhone, les recherches sont également menées sur la résistance des châssis afin. Pour cela, Apple pourrait utiliser un alliage de métal et de céramique qui permettrait d'avoir tous les points positifs de ces matériaux et se passer d'étui (ou pas, Apple se faisant un petit business sur les accessoires).Un châssis en métal, s'il offre une excellente résistance, peut être une. La céramique, si elle résiste bien aux rayures et ne gêne pas les transmissions radio, peut être. Enfin, le plastique ne gêne pas les transmissions et est assez solide, mais se raye très facilement.Comme pour le Vision Pro, on pourrait commander son HomePod via un mécanisme de suivi oculaire. Dans un dernier brevet , Apple indique qu'un HompePod pourrait analyser le regard d'un utilisateur lorsqu'il prononce le mot, signifiant la volonté de recevoir une réponse en retour.(comme le casque) afin de scanner en permanence l'environnement immédiat de l'enceinte, et ce, afin de détecter un regard impliquant une commande. Dans ce cas, le produit passerait automatiquement en mode attente d'instructions, et serait alors prêt à exécuter une commande.Enfin, clôturons ce récap des brevets avec cet écran démesuré pour l'Apple Watch,Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ce type d'invention, Apple ayant déjà recherché des moyens de rendre les bracelets Apple Watch plus utiles : notamment la prise de la tension ou l'ajustement automatique. Mais cette dernière spécificité offrirait uneet beaucoup plus large !