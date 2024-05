Le Rabbit R1 n'est-il qu'une App Android ?

Qu'est-ce que le Rabbit R1 ?

Rabbit Eye

d'une journée

Rabbit R1 : une App Android avec des oreilles ?

Le Rabbit R1 est mignon, et s'il vous rappelle un peu la Playdate, cette console dotée d'une manivelle de Panic, c'est que l'appareil sort également des studios de design de Teenage Engineering. Selon Jesse Lyu, le fondateur et dirigeant de Rabbit,Là, vous me direz que votre smartphone endosse déjà cette fonction, et vous n'aurez pas totalement tort.Rabbit entend vous proposer avec le R1 un appareil plus simple et intuitif à utiliser que votre smartphone en s'appuyant, bien entendu, sur l'IA.. La firme a élaboré pour cela une IA (un Large Action Model) permettant selon Jesse Lyu d'obtenir une réponse en moins de 5 ms., afin de répondre à toutes les requêtes vocales, que ce soit une simple question, une action comme lancer de la musique sur un appareil ou un scénario de domotique, ou encore analyser ce que voit sa petite caméra.Mieux,. L'utilisateur devra alors expliquer pas à pas le cheminement menant à la réalisation d'une action (Jesse Lyu prend comme exemple le fait de lancer Photoshop, ouvrir une photo depuis un emplacement, avant d'utiliser le logiciel pour retirer un watermark en détaillant toutes les étapes), et le système sera ensuite capable de retenir la méthode, et de la répéter. La firme a mis en place le portail Rabbit Hole afin de pouvoir lier l'appareil à l'ensemble de vos services.Le Rabbit R1 dispose de microphones, d'une caméra rotative, d'une molette, d'un emplacement pour une carte SIM (mais ne semble pas encore capable de remplacer un smartphone pour les appels), du Wi-Fi et du Bluetooth, d'une puce MediaTek, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage intégré, ainsi que d'une batterie offrant une autonomie, le tout pour 199 dollars.Comme pour l' AI Pin de Humane . Pire, en sus des problèmes d'ergonomie (écran tactile n'est pas activé dans certaines interfaces afin de vous faire utiliser la molette), de nombreuses critiques évoquentNos confrères d' Android Authority . Cette bidouille lui a ensuite permis de faire tourner l'interface du Rabbit, de créer un compte et de profiter de quelques fonctions de l'appareil sans en posséder un. Rabbit se défend sur X en expliquant que son produit est beaucoup plus complexe qu'une simple App :Reste que l'appareil ne semble pas encore totalement finalisé, et que, permettant à l'utilisateur de ne pas s'encombrer avec un autre appareil.