Comment photographier la pluie d’étoiles filantes de ce soir avec son iPhone

Conjonction Mars / Vénus (iPhone 12 Pro Max)

Des étoiles plein les yeux

La trainée de satellites de Space X (iPhone 12 Pro Max et une pose de 1 seconde)

Comment utiliser le mode nuit ?

Nuit

Lune

30 secondes de pose une fois l'iPhone bien installé sur son trépied

Une Grande 🐻 !

N'hésitez à pas revoir notre vidéo sur le mode Nuit !

Mais si ces conditions sont favorables, il sera possible de shooter des étoiles avec son iPhone en mode Nuit (option disponible depuis l’iPhone 11), ou encore enregistrer des vidéos accélérées toujours en mode Nuit (il faudra avoir pour cela au moins un iPhone 12).Pour observer la Voie lactée, il faudra regarder. Cette bande laiteuse apparaitra à l’horizon en début de nuit, et s’élèvera petit à petit pour trouver son apogée en milieu de nuit. Comme la Lune et le soleil, les horaires varient, mais le centre galactique est visible dans l’hémisphère nord de mars à octobre.Précisons que ce phénomène correspond à la rencontre de poussières de comètes qui sont passées plus ou moins loin de la Terre -il y a fort longtemps- et qui laissent derrière elles une trainée de gaz et de poussières dénomméeMais certains préfèrent ne pas l’utiliser pour conserver certains rendus ou tout simplement être plus rapides. En effet, ce dernier nécessite quelques secondes pour se déclencher, mais il est possible de le paramétrer en utilisant le menu déroulant dans l’app Photo (en cliquant sur le boutonsitué en haut et au centre de l’écran), celui-ci fait apparaitre (en bas de l’écran, les différents paramètres de mise au point).Ce dernier permet de: non, Auto (3s), Max (10s). Il propose également des degrés entre ces différents niveaux -le temps de pose variant alors en fonction de la luminosité. Un petit conseil si jamais vous voulez modifier vos photos a posteriori via un Mac, il est préférable d’enclencher le mode RAW (toujours dans les paramètres).Celui-ci apparait via une petite icône en forme de lune. Enfin, il est possible -pour chaque photo- de le désactiver en cliquant sur la petite icônedédiée (jaune quand elle est activée, blanche quand elle ne l'est pas).. Cela permet de ne pas avoir à changer ses paramètres à chaque photo et d'éviter de perdre quelques précieuses secondes ou l’occasion de réaliser le cliché de la soirée.Pour avoir la meilleure stabilité possible ou si vous voulez vous lancer dans un timelapse nocturne,Dans ces conditions vous capterez davantage de lumière donc plus d’étoiles, mais ces 30 secondes suffisent pour voir l’effet de la rotation de la Terre : les étoiles afficheront une très légère trainée. Mais attention, gardez en tête que vous n’obtiendrez pas -même avec le tout dernier iPhone- la même qualité de photos qu'avec un appareil photo Reflex ou hybride, mais vous pourrez tout de même avoir de jolis souvenirs.