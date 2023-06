Des débits 5G supérieurs à 1Gbps avec son iPhone ? Sosh semble mieux s'en sortir que Free

De gros débits avec Orange/Sosh

Free et sa "fausse 5G"

vraie 5G

Les statistiques confirment la tendance

sondage

Dans un petit sondage sur twitter , je vous demandais, en fonction de votre téléphone et de votre opérateur.Bien-sûr, ces résultats n'ont que peu de valeurs sans méthodologie précise et échantillonnage statistique, mais il en ressort quand-même une certaine tendance. Par exemple,De notre côté,, comme encore récemment à Avignon ou à Montpellier :Alors quela plupart du temps.D'une façon générale,, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs.Même si l'on aime bien Free (qui a le mérite de tirer les prix vers le bas), il est vrai queLa bande des 700Mhz (très largement utilisée par Free) ne permet en effet que des débits plus proches de la 4G, tout en profitant des avantages de cette technologies (moins de consommation, meilleure occupation des antennes), sans oublier une fréquence qui pénètre mieux les bâtiments., mais pas impossibles :, on le voyait dans notre, vous étiez un certain nombre à réussir à obtenir des débits élevés (entre 600 et 1200Mbps), les deux opérateurs étant plutôt bon élève, bien que derrière Orange dans ce baromètre.