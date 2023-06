Apple bientôt forcée à autoriser des App Store alternatifs ?

Apple prête à tout pour conquérir l'Inde ?

Together We Fight Society

Apple et le sideloading

The Talk Show

nous voulons nous assurer que tout ce que nous faisons est une bonne chose pour nos clients

travaille avec l'UE

En effet, la Commission de la concurrence en Inde serait sur le point de révéler les conclusions de son enquête antitrust sur l'App Store.L'App Store fait l'objet d'une longue enquête en Inde depuis septembre 2021, date à laquelle elle a été lancée en réponse à une plainte déposée par une organisation à but non lucratif,. Sans besoin de traduction, le nom évoque largement l'objectif de cette association !. De source interne, l'ICC pourrait également ordonner à la firme californienne-tout comme elle l'a déjà ordonné à Google.Rappelons que cette obligation existe déjà dans un autre pays, la Corée du Sud. En 2022, Apple s'était conformé aux autorités du pays, permettant aux développeurs d'utiliser des systèmes de paiement alternatifs. Mais, Cupertino avait toutefois limité l'option aux applications distribuées exclusivement en Corée du Sud, et elle n'avait pas changé le prix de sa commission.Dans la première bêta d'iOS 17, rappelons qu'il n'y a aucun élément relatif au sideloading et,. Mais cela n'est guère surprenant vu le passif d'Apple sur le sujet.Toutefois pendantde John Gruber, entre deux accords de guitare , Craig Federighi a brièvement abordé le sujet, déclarant quemais en rappelant qu'AppleSans pour autant se prononcer explicitement,. Toutefois, la firme pourrait bien travailler de son côté et conserver cette option secrète jusqu'à ce qu'iOS 17 soit mis à la disposition du public. Pour des questions de sécurité, sans doute...