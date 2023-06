Mises à jour de sécurité pour iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1, macOS 13.4.1 et watchOS 9.5.2 !

Attention mises à jour de sécurité !

Pour macOS, et les attaques malveillantes et failles de sécurité étant de plus en plus nombreuses, n'hésitez pas à consulter notre dossier sur les antivirus pour Mac et ainsi protéger au mieux votre Mac contre les menaces en tout genre.

Ces dernières s'installeront comme d'habitude via l'app Réglage de l'iPhone /iPad, ou l'app Réglages Système du Mac. Pour l'Apple Watch, il faudra passer par l'application Apple Watch sur l'iPhone en l'ouvrant et en allant dans Général > Mise à jour logicielle.Selon les notes de versions d'Apple,et est recommandée pour tous les utilisateurs. Aussi on vous conseille fortement de l'installer dès que possible ! Notons qu'iOS 16.5.1 apporte des patchs et des améliorations, mais aussi des correctifs de sécurité et un correctif pour un problème affectant l'adaptateur de caméra Lightning vers USB 3.Apple a également publié les mises à jour de sécurité depour ceux qui ne tourne pas sous macOS Ventura. Même topo pour les autres systèmes avecpour ceux qui ne peuvent pas mettre à niveau vers watchOS 9, mais aussi iOS 15.7.7 pour les autres.