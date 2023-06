iPhone 15 : des ventes records attendues par Apple

Deux fois plus de commandes initiales !

deux fois plus élevées

Et encore plus d’iPhone 15 Pro

Avec la combinaison actuelle d'expéditions de panneaux pour la série iPhone 15, les modèles Pro représentent une part de 58% contre une part de 43% pour les modèles iPhone 14 Pro au cours de la période juin-juillet.

Cette donnée permettrait de fournir quelques estimations financières et autres études, mais également de voir quel positionnement Cupertino compte prendre.Selon une nouvelle étude publiée, les commandes de panneaux à destination des iPhone pour juin 2023 devraient êtreque celles pour les iPhone 14 à la même période il y a un an. En outre, les volumes seraient également très élevés pour les modèles d'iPhone 15 Pro comparés à leurs prédécesseurs.En juin, DSCC a aussi constaté une baisse de 22 % des expéditions de panneaux de la série iPhone 14 par rapport aux expéditions de panneaux de la série iPhone 13 d'une année sur l'autre.: une baisse de la demande des iPhone 14 qui peut être doublée ou non avec un stock trop important.Mais Apple peut aussi choisir de faire monter la demande en diminuant volontairement l’offre. Ou encore créer unpour mettre l’accent sur les commandes d'iPhone 15 (surtout les modèles Pro, plus chers).