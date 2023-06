Un iPhone 14 en guise de terminal de paiement dans les Apple Store

Quoi de plus pratique qu'un iPhone pour payer dans un Apple Store ?

Tap to Pay, une solution encore limitée... géographiquement

Tap to Pay

, mais ces derniers commencent à dater un peu. Apparemment Apple remplacera bientôt ces appareils par un iPhone 14 pour rendre le travail un peu plus facile.Outre la liquidation des stocks, notons que l'iPhone XS -sorti en 2018- est un des modèles les plus anciens pouvant supporter iOS 17 et incompatible avec le prochain système de la pomme, il est probable que cela soit le tour du XS et du XR en 2024 avec iOS 18.. Pour rappel,Largement plébiscitée pendant la pandémie où les paiements sans contact ont été privilégiés, cette solution -qui passera- permettra d’aider les petites structures à se lancer ou à développer leur activité, en faisant notamment quelques économies sur la location du matériel normalement requis.Lorsqu'Apple a introduitpour la première fois,a été présenté comme le seul partenaire, avant d'être rejoint par la société néerlandaise. De même, Cupertino devrait profiter de l'expérience de la société canadiennequ'elle a rachetée pour 100 millions de dollars. Cette firme propose en effet d'utiliser un iPhone en tant que terminal de paiement NFC.